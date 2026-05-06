Biomarin Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Biomarin Pharmaceutical hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Biomarin Pharmaceutical 0,950 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,59 Prozent auf 766,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 732,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at