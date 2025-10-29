Biomarin Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Biomarin Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 776,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 742,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at