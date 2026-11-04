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04.11.2026 06:31:28
Biomarin Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Biomarin Pharmaceutical präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,63 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Biomarin Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 786,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,24 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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