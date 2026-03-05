BioMark Diagnostics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BioMark Diagnostics hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioMark Diagnostics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 75,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at