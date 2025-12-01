BioMark Diagnostics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BioMark Diagnostics veröffentlichte am 28.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

BioMark Diagnostics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 75,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at