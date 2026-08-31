BioMark Diagnostics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BioMark Diagnostics hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat BioMark Diagnostics im vergangenen Quartal 0,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioMark Diagnostics 0,0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at