BioMark Diagnostics präsentierte Quartalsergebnisse

BioMark Diagnostics hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat BioMark Diagnostics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 75,00 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioMark Diagnostics ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,06 Millionen CAD – eine Minderung um 60,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,15 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at