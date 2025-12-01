|
BIOMAXIMA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BIOMAXIMA gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
BIOMAXIMA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,96 Prozent auf 15,0 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
