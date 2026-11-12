Biomea Fusion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Biomea Fusion stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biomea Fusion ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at