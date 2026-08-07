Biomea Fusion gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Biomea Fusion stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,510 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at