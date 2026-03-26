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26.03.2026 06:31:28
Biomea Fusion stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Biomea Fusion hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach -0,810 USD im Vorjahresvergleich.
Biomea Fusion vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,180 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,830 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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