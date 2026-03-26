Biomea Fusion stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Biomea Fusion hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach -0,810 USD im Vorjahresvergleich.

Biomea Fusion vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,180 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,830 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at