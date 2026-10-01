Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek lud am 30.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 12,9 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at