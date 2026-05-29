Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek lud am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,05 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,010 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,6 Millionen PLN im Vergleich zu 13,4 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at