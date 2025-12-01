Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 64,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,8 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 13,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at