Biomerica: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Biomerica hat am 13.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Biomerica in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at