Biomerica: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Biomerica lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Biomerica im vergangenen Quartal 1,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Biomerica 1,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at