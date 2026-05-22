BiomX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BiomX hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,300 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at