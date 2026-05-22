BiomX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BiomX hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

BiomX hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,270 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at