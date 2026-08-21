BiomX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BiomX lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 USD gegenüber -3,610 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at