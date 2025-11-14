BiomX: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BiomX hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at