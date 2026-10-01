Bion Environmental Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bion Environmental Technologies stellte am 29.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bion Environmental Technologies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at