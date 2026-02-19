Bion Environmental Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bion Environmental Technologies hat sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at