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16.11.2026 06:31:29
Bion Environmental Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bion Environmental Technologies hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bion Environmental Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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