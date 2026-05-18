Bion Environmental Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bion Environmental Technologies hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at