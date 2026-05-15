Bionano Genomics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bionano Genomics veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,76 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,150 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bionano Genomics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at