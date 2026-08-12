Bionano Genomics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bionano Genomics stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bionano Genomics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,64 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bionano Genomics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at