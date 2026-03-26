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26.03.2026 06:31:28
Bionano Genomics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bionano Genomics hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Bionano Genomics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,730 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,57 Prozent auf 8,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,850 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -88,130 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 28,51 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,78 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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