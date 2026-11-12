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12.11.2026 06:31:28
Bionano Genomics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bionano Genomics hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,54 USD gegenüber -1,590 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Bionano Genomics mit einem Umsatz von insgesamt 8,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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