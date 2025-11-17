BioNexus Gene Lab öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BioNexus Gene Lab lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

BioNexus Gene Lab hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,170 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,5 Millionen USD – eine Minderung von 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at