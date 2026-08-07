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07.08.2026 06:31:29
BioNote,: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BioNote, hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 89,04 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 834,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent auf 36,37 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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