BioNote, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BioNote, hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 641,26 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 178,00 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 32,07 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BioNote, 29,50 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at