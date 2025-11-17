BioNote, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BioNote, lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 178,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 201,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 29,50 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,45 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at