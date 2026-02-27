|
27.02.2026 06:31:29
BioNote,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BioNote, hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1930,76 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 110,00 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat BioNote, im vergangenen Quartal 27,97 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNote, 24,74 Milliarden KRW umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 886,450 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 542,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 118,32 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 102,78 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
