BioNote, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BioNote, hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 405,98 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 32,57 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,45 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at