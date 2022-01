BioNTech: Aktie verliert erneut - wie tief kann es noch gehen?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die massive Korrektur bei der Aktie von BioNTech setzt sich auch am heutigen Mittwoch fort. Nachdem das Papier bereits am Dienstag mit einem kräftigen Minus von 13,7 Prozent aus dem US-Handel gegangen war, notiert BioNTech am Mittwochmorgen auf der Handeslplattform Tradegate erneut mehr als vier Prozent im Minus bei derzeit 142,90 Euro.Seit dem Hoch im August vergangenen Jahres bei knapp 400 Euro hat die Aktie von BioNTech damit mittlerweile mehr als 60 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Zwar war die Aktie im Sommer auch extrem heiß gelaufen, derzeit sehen wir aber nun eine Übertreibung nach unten.Belastet wird das Papier von den wohl schwächeren Verläufen der durch die Omikron-Variante ausgelösten Corona-Infektionen. Die Stimmen, dass eine Impfpflicht dadurch nicht mehr begündbar sei, werden lauter. Zudem sind inzwischen einige gute Präparate zur Behandlung von Corona zugelassen.All dies belastet die Aktie. Positive Nachrichten finden derzeit im Kurs keine Beachtung. Langfristig ist die aktuelle Korrekturphase aber eine gute Chance zum Einstieg.Mit den extrem hohen Umsätzen durch den Verkauf des Corona-Impfstoffs Comirnaty, die im Übrigen auch zu einem großen Teil bereits für die kommenden Monate gesichert ist, hat das Unternehmen den Weg für weiteren Unterenehmenserfolg geebnet. Wichtig wird nun sein, dass BioNTech weiter auf dem Erfolgskurs bleibt, auch was die Schnelligkeit gegenüber der Konkurrenz angeht. Hier befindet sich bei BioNTech insbesondere bei einem auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoff auf gutem Kurs. Langfristig ist aber die weitere Pipeline entscheidend – inbesondere, was den Onkologie-Bereich angeht.