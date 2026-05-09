CureVac Aktie
WKN DE: A2P71U / ISIN: NL0015436031
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09.05.2026 10:48:00
Biontech: Curevac-Gründer warnt vor gefährlichem Know-how-Verlust
Einst galt Biontech als Vorzeigefirma, nun will der Impfstoffhersteller Standorte schließen. Ingmar Hoerr, Gründer der Tochter Curevac, wirft dem Konzern schwere Täuschung vor. Nun drohe durch Personalabbau gefährlicher Know-how-Verlust.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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