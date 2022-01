BioNTech: Das bedeuten die Valneva-Daten für Unternehmen und Aktie

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von BioNTech hat in den vergangenen Wochen deutliche Kursverluste einstecken müssen. Auch am Mittwoch verlor der Wert weiter an Boden. Das Papier ging mit einem Verlust von 4,5 Prozent auf 161,66 Dollar aus dem US-Handel. Für neuen Druck sorgte eine Südafrika-Studie zu Omikron. Zudem konnte gleichzeitig Valneva sehr starke Daten zu seinem Totimpfstoff veröffentlichen. DER AKTIONÄR erläutert, was dies nun für BioNTech bedeutet.