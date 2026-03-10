Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
10.03.2026 12:32:00
Biontech: Gründer verlassen Unternehmen und wollen neue Firma gründen
Die Entwicklung eines Coronaimpfstoffs machte sie weltberühmt, nun wollen Uğur Şahin und Özlem Türeci mit einer neuen Firma den nächsten mRNA-Anlauf wagen. Biontech meldet einen Milliardenverlust, die Aktie gerät unter Druck.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
