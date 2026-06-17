BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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17.06.2026 11:22:00
Biontech: Moderna hat Interesse an Werken in Deutschland
In der Covidpandemie war Moderna ein direkter Konkurrent von Biontech. Nun stellt das US-Biotech-Unternehmen Investitionen in Deutschland in Aussicht – und formuliert dafür Bedingungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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