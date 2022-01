BioNTech: nächster Tiefschlag

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Abwärtstrend des Impfstoffherstellers BioNTech setzt sich auch zur Wochenmitte fort. Im Sog von Moderna verliert die Aktie kurz vor dem Handelsende rund 4,3 Prozent und baut damit die Verluste seit ihrem Höchststand auf 65 Prozent aus. Die nächste Haltemarke ist noch ein Stück entfernt.Dabei hatte BioNTech einen guten Start in den Handelstag verbucht und mit 175,72 Dollar ein Tageshoch markiert. Doch in der Zwischenzeit haben sich die Gewinne in Luft aufgelöst und in Verluste gewandelt. Kurz vor Handelsschluss an der Nasdaq droht die Aktie sogar auf 160 Dollar zu fallen.Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei allerdings erst bei 145 Dollar und resultiert vom Tief im Mai 2021. Bis dahin wäre das ein erneuter Rückgang um zehn Prozent.Etwas Hoffnung macht, dass die Aktie mittlerweile massiv überverkauft ist. Der Relative-Stärke-Index liegt bei 27, der Stochastik-Indikator ist in die untere Extremzone gerutscht. Darüber hinaus ist die Aktie unter das untere Bollinger-Band gefallen. Angesichts der jüngsten Abwärtsdynamik fehlt allerdings etwas der Glaube an eine schnelle Trendwende.