BioNTech: Özlem Türeci äußert sich zur weiteren Pipeline

Nachdem die Aktie von BioNTech am Dienstag nach den Jahreszahlen inklusive Ausblick von Pfizer deutlich unter Druck geraten war, konnte sie am Mittwoch wieder kräftig nach oben drehen. Das Papier ging mit einem Plus von 8,6 Prozent aus dem US-Handel. Ein Befreiungsschlag ist dies zwar noch nicht, aber zumindest einmal wieder ein deutlich positives Signal.Zuletzt hat sich BioNTech-Mitbegründerin Özlem Türeci im Gespräch mit dem Business Insider zur weiteren Pipeline geäußert. BioNTech teste derzeit zielgenaue Therapien gegen Hoden-, Eierstock-, Lungen- oder Magenkrebs, die bisher nur schwer behandelbar sind. Das sagte die Leiterin der klinischen Entwicklung bei Biontech und Mitgründerin Özlem Türeci dem Portal "Business Insider". Zudem befinden sich individualisierbare Krebsimpfstoffe auf mRNA-Basis, etwa gegen schwarzen Hautkrebs und Darmkrebs in der Pipeline. Hier laufen bereits Studien in Phase 2 der klinischen Entwicklung. Türeci stellt noch für dieses Jahr weiterführende Ergebnisse in Aussicht.Türeci hofft, in den nächsten fünf Jahren mehrere Produktkandidaten zur Zulassung und zu den Krebspatienten bringen zu können – sofern die Daten aus den Studien dafürsprechen, so Türeci im Interview mit dem Business Insider.Die nötige finanzielle Basis, um die Pipeline rasch voranzutreiben, hat BioNTech mittlerweile in jedem Fall. Durch die Milliardeneinnahmen mit Comirnaty – dem Corona-Impfstoff des Unternehmens – kann kräftig investieren.