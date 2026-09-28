BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
28.09.2026 14:24:00
Biontech: Pharmakonzern macht drei Standorte in Deutschland dicht
In der Coronapandemie verdiente Biontech Milliarden, doch die Zeiten sind vorbei. Der Verkauf dreier Werke ist gescheitert, 1800 Mitarbeiter sind betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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