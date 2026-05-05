BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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05.05.2026 18:36:00
Biontech: Standortschließung - Impfstoffhersteller streicht tausende Stellen
Das Biopharma-Unternehmen Biontech schließt Werke, Tausende Jobs sind in Gefahr. Was wie eine Reaktion auf den Einbruch der Impfnachfrage klingt, ist in Wirklichkeit die Quittung für Jahre verschlafener Entscheidungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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