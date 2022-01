BioNTech: Studie belastet, aber…

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von BioNTech ist zuletzt im Zuge der Korrektur im Gesamtsektor deutlich unter Druck geraten. Auch am heutigen Dienstag verliert das Papier erneut. Am Vormittag notiert die Aktie von BioNTech 1,2 Prozent im Minus bei 165,50 Euro.Es belastet dabei auch eine Studie aus Israel, die zeigt, dass eine vierte Corona-Impfung nicht ausreichend gegen die Omikron-Variante schützt. Man beobachte auch bei vierfach Geimpften Ansteckungen, sagte Professor Gili Regev vom Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv am Montag. Zwei Wochen nach einer vierten Dosis des Präparats von BioNTech/Pfizer sei zwar ein "schöner Anstieg" der Antikörper zu beobachten. Deren Zahl liege sogar etwas über dem Wert nach der dritten Impfung. "Aber für Omikron ist dieser schöne Wert nicht genug." Regev betonte, es handele sich um Zwischenergebnisse der Studie, sie wollte daher auch keine genaueren Zahlen nennen.Rund 150 Teilnehmer der Studie hatten vor zwei Wochen eine vierte Dosis des Vakzins von BioNTech-Pfizer erhalten. Vor einer Woche erhielten dann 120 weitere Teilnehmer nach drei Dosen Biontech/Pfizer eine vierte Impfung mit Moderna. Es sei weltweit der erste Versuch mit einer vierten Impfung mit kombinierten Vakzinen, sagte Regev. Die Ergebnisse beider Gruppen nach einer Woche seien sehr ähnlich. "Wir sehen keinen erheblichen Unterschied.""Die Entscheidung (in Israel), Immungeschwächten die vierte Dosis zu geben, könnte zwar einen kleinen Vorteil verleihen", sagte Regev. "Aber vermutlich nicht genug, um sie der ganzen Bevölkerung zu geben."Möglicherweise könnte hier aber ein speziell auf Omikron angepasster Impfstoff deutlich bessere Ergebnisse zeigen. BioNTech und sein US-Partner Pfizer haben zumindest mit der Produktion eines an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffs für eine spätere kommerzielle Nutzung bereits begonnen. Das teilte BioNTech-Chef Ugur Sahin auf einer Gesundheitskonferenz der US-Bank JP Morgan vor Kurzem mit.(Mit Material von dpa-AFX)