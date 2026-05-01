BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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01.05.2026 16:21:00
Biontech: Warum die Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci wirklich gegangen sind
Mehr Wissenschaftler als Manager: Şahin und Türeci haderten mit dem Umbau ihres Biotech-Unternehmens zu einem Pharmakonzern. Welche Gründe zu ihrem Abgang führten – und wie die Trennungsbedingungen aussehen könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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