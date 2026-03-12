BioNTech (ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BioNTech (ADRs) äußerte sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,06 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,300 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

BioNTech (ADRs) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at