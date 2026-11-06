06.11.2026 06:31:28

BioNTech (ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BioNTech (ADRs) stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,140 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 16,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,668 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,03 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at

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