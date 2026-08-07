BioNTech (ADRs) legte Quartalsergebnis vor

BioNTech (ADRs) hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,77 USD gegenüber -1,810 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 58,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at