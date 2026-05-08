BioNTech (ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BioNTech (ADRs) ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BioNTech (ADRs) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 138,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at