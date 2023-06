BioNTech-Aktie an der NASDAQ höher: BioNTech mit Fortschritten bei Lungenkrebs-Medikament

Zwischenergebnisse einer Studie der Phase 1/2 hätten ermutigende Signale gezeigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Daten deuteten darauf hin, dass das Mittel auch bei solchen Patienten wirkt, bei denen die übliche Behandlung keine Erfolge erzielt habe. Zugleich sei das Sicherheitsprofil kontrollierbar. BioNTech entwickelt den Antikörper BNT316/ONC-392 gegen nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom zusammen mit dem US-Hersteller OncoC4. Die Mainzer streben an, im dritten Quartal mit einer Phase-3-Studie zu beginnen, die Voraussetzung für eine Zulassung ist. Lungenkrebs ist die am häufigsten diagnostizierte bösartige Krebsart und verursacht weltweit die meisten Krebs-Todesfälle.

An der NASDAQ gewann die BioNTech-Aktie schlussendlich 3,85 Prozent auf 108,13 US-Dollar.

Berlin (Reuters)